Sanofi Aventis R&D

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Sanofi-Aventis
The project concerns the design, construction or modernisation, and the equipment of several buildings providing facilities for pharmacological research, product development facilities and office space in Europe.
The project aims at regrouping and reorganizing the promoter’s R&D activities in order to optimize the use of premises and equipments and facilitate the synergies between different therapeutic areas. It concerns the design, construction or modernisation, and the equipment of several buildings providing facilities for pharmacological research and office space in Europe. The facilities will be located in France, Germany, United Kingdom, Spain and Italy, mostly in the promoter’s existing R&D sites.
The sub-projects fall under Annex II of the directive EU/97/11 amended by Directive 2003/35/EC on Environmental Impact Assessment (EIA). The determination made by the competent authorities for requesting (or not) an EIA on the basis of Annex III of the Directive and actual/possible significant impacts on protected flora and fauna (Habitats’ and Birds’ Directives) has been verified during project appraisal.
The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement. Procedures followed have been verified during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.