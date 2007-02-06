Thanet Offshore Windfarm

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project involves studies, design, construction and operation of a large-size offshore wind farm (300 MW) to be implemented within the North Sea 12-sm zone of Great Britain.
It aims at enabling the UK to achieve its ambitious target of electricity consumption based on renewable energy sources in 2020.
By virtue of its technical characteristics the project is classified as an Annex II-project according to the EIA-Directive 85/337/EEC, as amended. National legislation requires a full EIA including public consultation for offshore wind farms. A comprehensive EIA was conducted including a detailed biodiversity assessment, covering marine and terrestrial habitat, mammals, birds, fish and benthic fauna. The approval was granted by the competent authority following extensive public consultation.
The promoter is not subject to EU procurement directives (Utilities Directive 2004/17) for the purchase of the project’s equipment as the concession to build an offshore wind farm was granted following a competitive tender (Round 2) launched by the UK government.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
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