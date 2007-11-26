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AEP OUAGADOUGOU II

Unterzeichnung(en)

Betrag
18.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Burkina Faso : 18.500.000 €
Wasser, Abwasser : 18.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/07/2008 : 18.500.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 November 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/07/2008
20070198
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Ouagadougou Drinking Water Supply II
ONEA (Office National de l'Eau et de l'Assainissement), a State-owned company managing 42 water supply systems in urban and semi-urban centres in Burkina Faso.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 18.5m.
EUR 61.3m.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Extension of the drinking water production, supply and distribution network serving the conurbation of Ouagadougou from the Ziga dam.

The project will contribute to the implementation of the investment programme required to achieve the Millennium Development Goals, thus helping to reduce poverty and improve the living conditions of the local population.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

has already been conducted. Burkina Faso's Environment Ministry has signalled its agreement to implementation of the project. An environmental management plan will have to be submitted by ONEA.

The procurement procedures applied by ONEA meet international standards for similar projects. The works have been divided into nine lots, which will be put out to international tender in keeping with the Bank's eligibility criteria.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen