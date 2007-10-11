Aliveri Power Plant

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Public Power Corporation S. A. (PPC).
Construction of a new natural gas fired combined cycle power plant (370MW - 420 MW) at Aliveri.
The new plant will replace the existing fuel-oil and lignite fired capacity, reducing thereby pollution, notably CO2 emissions, in relation to the existing plants that will be replaced. It will contribute to cover the demand for electricity in Greece by ensuring that the withdrawn capacity is replaced by the new capacity.
The project falls under Annex I of EU Directive 97/11/EC, amending 85/337/EEC, which requires a formal Environmental Impact Assessment.
The project falls under EU procurement Directive 2004/17/EC.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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