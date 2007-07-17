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LODZ REGIONAL TRAMWAY

Unterzeichnung(en)

Betrag
17.711.053,23 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 17.711.053,23 €
Verkehr : 17.711.053,23 €
Unterzeichnungsdatum
7/01/2010 : 17.711.053,23 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Juli 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/01/2010
20070182
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Lodz Regional Tramway
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 21 million.
Estimated at EUR 66 million. (PLN 253 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project covers investments relating to modernisation of tram infrastructure, reconstruction of the road infrastructure, supply of rolling stock and traffic management system for the City of Łódź section of the Regional Tramway Zgierz-Łódź-Pabianice.

The investments aim at increasing the capacity and quality of the public transport services in the City of Lodz.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex II of Directive 85/337/CEE (as amended by Directive 97/11/EC). Due to the predominantly urban characteristics of the project, environmental impacts are expected to be limited and Natura 2000 areas unlikely to be affected. The project should have positive effects on the environment, particularly in view of the improvement in the quality of the urban environment and the reduction of greenhouse gasses emission due to the expected decrease of car traffic in the city centre. Compliance of the project with the respective Directives will be assessed during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure, where applicable, that the investments to be financed under the present operation will comply with EU procurement Directives.

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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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