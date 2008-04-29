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ABERTIS- AP7 TEN ENLARGEMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
275.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 275.000.000 €
Verkehr : 275.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/06/2010 : 275.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - ES
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 April 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/06/2010
20070169
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Abertis-AP-7 TEN Enlargement

Abertis

 

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to 50% of the total project cost.
Estimated at around EUR 550 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the enlargement of two sections of motorway AP7 in Cataluña totalling some 123 km, the first section from Maçanet to La Jonquera (AP7-North), and the second section from Vendrell to Salou (AP7-South).

Improve traffic safety and reduce congestion on the existing road network.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex II of the EU Directive 85/337/EEC (and following amendments): Requirements with regards to compliance with the EIA process, as well as requirements for the SEA and Habitats Directives will be clarified during the appraisal.

The project's compliance with applicable EU legislation will be checked, with respect in particular to parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. Details of the procurement procedures and strategies will be revised during the appraisal.

 

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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