Kesrwan Water and Wastewater Project

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The Government of Lebanon through the Council for Development and Reconstruction (CDR)
The project concerns the development of water and wastewater facilities in the greater Kesrwan area. The components financed by the EIB include the construction of a wastewater treatment plant, a sea outfall and the related networks.
As signatory to the Barcelona Convention, Lebanon is required to have secondary wastewater treatment plants for coastal population centres of 100 ,000 people or more. The project aims to protect the coastal waters of Kesrwan and inland water sources from contamination and exposure to untreated sewage.
The project has an overall positive environmental impact. All investments financed from the resources made available by the Bank are required to comply with the relevant national legal framework and be acceptable, in environmental terms, to the Bank in line, as appropriate, with the EU Environmental policy and legislation. Within the EU, the project would fall under Annex I of the EIA Directive. An existing environmental assessment will be up-dated by the promoter before disbursement.
The Bank’s standard procurement guidelines to Investment Loans will apply.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.