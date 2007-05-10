Termovalorizzatore Torino

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The implementation of a large-scale waste incineration plant for the treatment of non-hazardous, residual municipal solid waste, designed to co-generate electricity and heat. Further on, the project will comprise the first section of a dedicated landfill to dispose inert residues of waste combustion.
The objectives are improved waste management and rational use of energy in line with the provincial waste management plan of 2005.
The projected waste incineration plant falls under Annex I of the EIA Directive 85/337/EEC, amended 97/11/EC and 2003/35/EC, while the landfill falls under Annex II. The details of the environmental procedures followed for all project components including the results of EIAs, public consultation, and proposed mitigating measures will be reviewed during appraisal.
The Bank will examine the procurement procedures during appraisal and will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement Directive (2004/18/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Electricity, Gas and Water Supply
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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