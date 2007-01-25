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ROTTERDAM PORT SECOND MAASVLAKTE-TEN

Unterzeichnung(en)

Betrag
900.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 900.000.000 €
Verkehr : 900.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/01/2008 : 100.000.000 €
18/10/2010 : 250.000.000 €
10/05/2012 : 250.000.000 €
9/10/2009 : 300.000.000 €
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
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Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: 900 Mio EUR für Maasvlakte 2
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Die Niederlande: EIB stellt 900 Mio EUR für neues Hafengebiet Maasvlakte 2 in Rotterdam zur Verfügung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Juni 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/01/2008
20070125
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Rotterdam Port Second Maasvlakte-TEN
Havenbedrijf Rotterdam Ir. T. Menssen MBA CFO
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Around EUR 900 million.
Estimated at some EUR 2160 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the construction of the external maritime defence works, land reclamation and the internal basic infrastructure of an extension to the Port of Rotterdam in the North Sea, forming part of the so called Delta Plan.

The project will expand the capacity of the Port of Rotterdam to accommodate future growth mainly in container and chemicals traffic. The premises are situated in deep water, which will greatly benefit these sectors. Rotterdam port is the main import/export gateway for industries near the river Rhine. Therefore the project will improve transport links within the EU and between the EU and third countries.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex I of the Directive 85/337/EEC (as amended) and a full EIA process has been initiated. Extensive environmental impact studies have wholly been carried out and a non-technical summary (NTS) is available at www.portofrotterdam.com . Extensive compensation measures have been identified and approved by the European Commission. At present the promoter is launching the public consultation enquiries and expects the full process to be completed by end of February 2008.

In accordance with Directive 2004/17/EC the promoter is subject to EU tendering rules and follows open tendering procedures.

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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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