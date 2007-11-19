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EGAS GAS GRID REINFORCEMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ägypten : 250.000.000 €
Energie : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/10/2008 : 250.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Environmental Monitoring Plan - EN
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Existing Environment - EN
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Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Public Consultation Process - EN
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Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Elnubaria - Elsadat - EN
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
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Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Alternatives - EN
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Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - for Gerga Aswan Onshore Gas Pipeline - EN
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Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Elsadat - Elfayoum - EN
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Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Introduction - EN
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Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Environmental Impacts & Mitigation Measures - EN
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Photo Documentation - EN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 November 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/10/2008
20070088
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EGAS Gas Grid Reinforcement

Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) and
Egyptian Natural Gas Company (GASCO), Cairo.

 

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 280 million.
EUR 588 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises the design, construction, commissioning and commercial operation of five large diameter pipelines with a total length of c. 835 km reinforcing the eastern and southern part of the national high-pressure gas transmission system.

The object is to strengthen the national gas transmission system in view of increasing gas demand in the country.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will request the Promoter to carry out EIAs with appropriate public consultation, which will be reviewed by the Bank.

 

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in compliance with the Bank’s Guide to Procurement.

 

Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
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Weitere Veröffentlichungen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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Weitere Veröffentlichungen