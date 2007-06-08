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REFER VI

Unterzeichnung(en)

Betrag
110.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 110.000.000 €
Verkehr : 110.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/09/2009 : 110.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - PT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Juni 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/09/2009
20070078
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Refer VI
Rede Ferroviária Nacional REFER, E.P.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million, indicatively.
Currently estimated at EUR 300 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists mainly of railway improvement through several schemes of railway upgrade and modernisation throughout Portugal. It includes a rail link to the port of Aveiro.

Railway upgrade,through improvements in passenger and freight services, aiming at reducing travel times and improving freight access to the rail network, reliability and safety.

Nearly all the proposed investments under the project are located in Convergence areas of Portugal, contributing to promote growth-enhancing factors in the country.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with EU environmental directives and national laws will be ensured. Some project components fall under Annex I or II of the EIA directive and have been subject to an Environmental Impact Assessment.

REFER will follow the applicable public procurement procedures, including publication of tender notices in the EU Official Journal where applicable.

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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - PT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen