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BRE MORTGAGE MUNICIPAL GL

Unterzeichnung(en)

Betrag
52.408.154,7 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 52.408.154,7 €
Durchleitungsdarlehen : 52.408.154,7 €
Unterzeichnungsdatum
21/09/2007 : 52.408.154,7 €
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EIB unterstützt den Ausbau der lokalen Infrastruktur in Polen mit 200 Mio PLN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Februar 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/09/2007
20070065
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BRE Mortgage Municipal Global Loan
Polish municipalities or municipal companies providing public services.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 200 million (EUR 52.21 million).
PLN 400 million (EUR 104.41 million).
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed operation aims at eligible small and medium-scale investments in Poland implemented by public promoters of any size, contributing to the regional development, improvement of environmental protection, quality of life, development of i2i, rational use of energy, health and education in Poland.

The Bank's global loan would allow the intermediary to increase and diversify its long-term funding sources and to step up its longer-term financing of eligible projects. Furthermore, extension of the cooperation with the Bank's intermediaries in Poland will result in better service for the final beneficiaries, lower financing costs and enhance the Bank's presence within the municipal sector in Poland.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Borrower will be requested to ensure compliance of the sub-projects with national legislation and EC Directives as appropriate.

The Bank will require the Promoter to ensure, where applicable, that the investments to be financed under the present operation will comply with EU procurement Directives.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen