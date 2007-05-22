Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

AMBIENTE URBANO VENEZIA II

Unterzeichnung(en)

Betrag
120.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 120.000.000 €
Stadtentwicklung : 120.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/09/2008 : 6.500.000 €
23/11/2007 : 7.000.000 €
10/09/2009 : 7.150.000 €
23/11/2007 : 20.000.000 €
3/09/2008 : 22.350.000 €
23/11/2007 : 27.000.000 €
31/10/2008 : 30.000.000 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB-Darlehen von 120 Mio EUR an die Stadt Venedig für die Verbesserung der städtischen Umwelt

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Mai 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/11/2007
20070031
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Ambiente Urbano Venezia II
Comune di Venezia.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 120 million.
EUR 244 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Urban renewal investments included in the city's medium-term public works programme.

The project aims at improving the city's environment and the urban infrastructure through urban renewal investments included in the city's medium-term public works programme (Programma triennale dei lavori pubblici 2007-2009).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

European Directive protocols will be applied for all relevant aspects of the environment.  The Bank will request to be informed of the decisions taken by the promoters on the necessity to undertake an EIA for each of the sub-projects.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the projects have been/ shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/), with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Kommentar(e)

Construction

Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB-Darlehen von 120 Mio EUR an die Stadt Venedig für die Verbesserung der städtischen Umwelt

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB-Darlehen von 120 Mio EUR an die Stadt Venedig für die Verbesserung der städtischen Umwelt
Andere Links

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen