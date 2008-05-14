Regione Campania Convergenza 2007-2013

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Co-financing of investments of the Operational Programme under the Convergence objective in the Regione Campania
The project comprises two Operational Programmes prepared by the Regione Campania for the European Regional Development Fund and European Social Fund in the 2007-2013 programming period. The investment strategy will focus mainly on support of the sectors: human capital and services, transport, research, technological development, innovations and entrepreneurship, water and environmental protection.
The project, being a multi-sector multi-scheme operation classified as Framework Loan/Structural Programme Lending and, depending on its final scope, may have a number of effects on the environment, including energy efficiency and savings, efficiency in water use and waste waster management, improved waste treatment, rehabilitation of contaminated sites as well as environmental sustainability of the development policies in the future. The Bank will require from the promoter to act according to the provisions of the relevant EU directives, including SEA, EIA, Habitats and Birds Directives.
As a public administration entity, the promoter is required to follow the EU public procurement rules (2004/18/EC) including publication of contract notices in the EU Official Journal, if and where appropriate. Projects with investment costs below the EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national legislation. Details to be reviewed by the Bank’s services during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.