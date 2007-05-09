Post 2012 Carbon Credit Fund

Unterzeichnung(en)
Übersicht
(1) Purchase Side - Individual projects and companies generating carbon credits from their activities and whose investments will be supported by the Fund, i.a. in the fields of renewable energy, energy efficiency, forestry and waste management including methane capture and from which the Fund will contract for the purchase of carbon credits.
(2) Sale Side – Those compliance and other purchasers whose need carbon credits to meet future compliance obligations under the EU ETS.
(3) The EU ETS Regulatory System – The Fund’s activities will support the EU ETS regulatory system pre and post-2012.
The proposal involves the establishment of a carbon credit fund, that will acquire Carbon Credits generated by the mitigation, prevention, reduction and/or sequestration of GHG emissions in the period 2013-22 (i.e. after the second phase of the ETS and the Kyoto Protocol commitment period) and which would qualify for inclusion in the EU Emissions Trading Scheme.
Each project will also be required to meet the environmental and social standards of EIB.
The Fund will have an obligation that requires that the promoters of projects supported by the Fund to ensure that contracts have been tendered in accordance with the relevant EU and / or national legislation, including publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where appropriate.
Environment
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.