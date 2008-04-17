Sicherung Energieversorgung Linz

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Construction of a waste-to-energy co-generation plant and expansion of a gas-fired combined-cycle power plant in the city of Linz.
The waste-to-energy co-generation plant will improve the waste management in Linz by reducing the need for land filling, and contribute to an efficient energy recovery from the waste combustion.
The natural gas-fired combined cycle gas turbine plant constitutes an efficient means of co-generating heat and electricity with a relatively low environmental impact to meet the demand for municipal district heating and to secure the electricity supply in the region.
Both investment schemes concern well-established technologies in the respective sectors, also applied in other countries in the EU. They fall under Annex I of Directive 85/337/EC, amended 97/11/EC, 2003/35/EC, thus they are subject to a full EIA.
The promoter applies EU public procurement rules where applicable. Several contract notices related to the project have been published at this stage. Details will be verified during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
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