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AFFORDABLE AND SOCIAL HOUSING GL

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Südafrika : 150.000.000 €
Stadtentwicklung : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/05/2008 : 150.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Executive Summary of the Environmental Scoping Report : Klarinet - EN
Weitere Veröffentlichungen
Final Environmental Impact Assessment report for the project: Chief Mogale - EN
Weitere Veröffentlichungen
Final Environmental Impact Assessment report for the project: Mohlakeng - EN
Weitere Veröffentlichungen
Executive Summary of Environmental Scoping Report for the project: Chief Albert Luthuli Ext. 6 - EN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 Oktober 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/05/2008
20060563
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Affordable and Social Housing Global Loan

Absa Bank
Development Bank of Southern Africa
National Housing Finance Corporation
Nedbank
Standard Bank of South Africa

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million.
Not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Line of credit for funding the supply of affordable and social housing and associated urban infrastructure, including social amenities.

Financing of investments by private developers and non-profit entities e.g. Social Housing Institutions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will comply with both national standards and international recommendations in the field of environment and the protection of nature conservation sites.

Procurement will be in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.

Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Executive Summary of the Environmental Scoping Report : Klarinet - EN
Weitere Veröffentlichungen
Final Environmental Impact Assessment report for the project: Chief Mogale - EN
Weitere Veröffentlichungen
Final Environmental Impact Assessment report for the project: Mohlakeng - EN
Weitere Veröffentlichungen
Executive Summary of Environmental Scoping Report for the project: Chief Albert Luthuli Ext. 6 - EN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen