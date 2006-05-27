Bursa Light Rail Transit System II

Übersicht
The project comprises a 6.7 km extension of the existing Bursa Light Rail Transit System (LRTS) and supply of additional rolling stock for the entire system. The development is in line with the proposed phasing outlined in the Bursa LRTS Transport Planning Programme and represents the second phase of the LRTS, also known as Section C. The first phase of the project (Sections A and B) is being financed by the Bank (Bursa Light Rail Train, number 2002-0328) and is at the operational and implementation stages respectively.
Extension of the Light Rail Transit System of the Metropolitan City of Bursa.
The project is located primarily along the median of the existing road network and is likely to have limited potential environmental impact. The main impacts during the construction phase include accessibility to private and public properties and noise pollution levels close to the work sites.
The promoter has stated that both the infrastructure and rolling stock components of the project will be procured following open procedures with advertising in the OJEU in compliance with the Bank's Guide to Procurement and consistent with procurement Directive 2004/17/EC applicable within the EU. These procedures are suitable for the project and are satisfactory to the Bank.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.