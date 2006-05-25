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CAMWATER

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Kamerun : 40.000.000 €
Wasser, Abwasser : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/12/2009 : 40.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 April 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/12/2009
20060525
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CAMWATER

CAMWATER – Cameroon Water Utilities Corporation.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million.
EUR 110 million (indicative amount).
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Rehabilitation and uprating of drinking water production, transmission and distribution capacity and extension of water supply via standpipes in poorly served districts.

To improve the urban water service in terms of quality and volume following a recent sectoral reform involving privatisation of the entity. The project is expected to help provide consumers with some 250 000 additional individual drinking water connections by 2015.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The promoter will be required to comply with the terms of EU and Cameroon environmental legislation.

The EIB will require CAMWATER to comply with EU procurement directives and publish the contracts in the Official Journal of the European Union, if appropriate.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen