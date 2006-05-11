EDUCATION CO-FINANCING FACILITY (HU)

Übersicht
Republic of Hungary, acting through the Ministry of Finance.
The project consist of the co-financing with the EU commission’s funds of projects in the fields of education, training and employment under the Operational Programmes included in The New Hungary Development Plan (2007-13).
The projects and schemes to be co-financed by the Bank will be structured to meet the priorities set in the Infrastructure Renewal and Social Renewal Operational Programmes and shall contribute to assist Hungary in achieving further convergence in levels of social development with the rest of EU.
As new Member State Hungary has harmonised its environmental legislation in line with the relevant EU Directives. All investments that may benefit from EU support would need to fully comply with EU requirements. Given the nature of the projects to be financed environmental issues are expected to be minor.
Tenders will be organised in compliance with EU requirements, a precondition for EU grant support. Tender notices will be published, as appropriate, in the EU Official Journal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.