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DEBRECEN UNIVERSITY

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ungarn : 50.000.000 €
Bildung : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/12/2007 : 50.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 März 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/12/2007
20060506
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Debrecen University
Debreceni Egyetem
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million.
EUR 100 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of the development program and research and innovation activities at the University of Debrecen.

The purpose is to enhance the quality and efficiency of teaching and scientific work, and to expand research activities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The RDI activities to be considered will be carried out within the existing university facilities and are not expected to materially change current RDI practice at the university.

Hungarian public procurement law should comply fully with Directive 2004/18/EC and its predecessors, Directives 92/50/EEC, 93/36/EEC and 93/37/EEC. Hence the Promoter and the competent authorities will ensure that any required tenders be organised in compliance with these procurement directives.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen