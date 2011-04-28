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BARRAGE RESERVOIR DE LOM PANGAR

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Kamerun : 30.000.000 €
Energie : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/09/2012 : 30.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR
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03/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BARRAGE RESERVOIR DE LOM PANGAR
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10/11/2022 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BARRAGE RESERVOIR DE LOM PANGAR - Evaluation environnementale et sociale (EES) - Evaluation des impacts environnementaux et sociaux (EIES)
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10/11/2022 - Umsiedlungsplan - BARRAGE RESERVOIR DE LOM PANGAR - Plan d'Indemnisation et de Reinstallation
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10/11/2022 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BARRAGE RESERVOIR DE LOM PANGAR - Évaluation Environnementale et Sociale (EES) - Plan de Gestion Environnementale et Sociale
Zugehörige Pressemitteilungen
Kamerun: EIB unterstützt Wasserkraft-Projekt Lom Pangar mit 30 Mio EUR

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 April 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/09/2012
20060488
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Lom Pangar Dam

EDC - Electricity Development Corporation

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million.
Indicative amount: EUR 212 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of a 46 metre-high regulating dam on the Sanaga river, a 30MW hydropower plant at the foot of the dam and a 110 km transmission line.

This is one of the main projects planned by the Cameroon government to address the serious power shortage blocking the country's development.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

A project of this nature presents major social and environmental challenges, the main aspects of which are as follows: the physical and economic displacement of the people affected by the project; the flooding of around 540 km2 of land, including around 300 km2 of natural forest; the proximity of the dam to the Deng Deng forest, a natural habitat for a large population of primates; submersion of around 25 km of the Chad-Cameroon oil pipeline. The project's social and environmental aspects will have to be addressed in detail to the EIB's full satisfaction before any undertaking can be made.

For the EIB-financed part of the project, EDC is obliged to comply with the EIB's procurement procedures, which reflect the requirements of the corresponding EU directive.

Kommentar(e)

The project will be appraised by the EIB subject to the successful conclusion of the review of the legal framework for the electricity sector.

Weitere Unterlagen
03/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BARRAGE RESERVOIR DE LOM PANGAR
10/11/2022 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BARRAGE RESERVOIR DE LOM PANGAR - Evaluation environnementale et sociale (EES) - Evaluation des impacts environnementaux et sociaux (EIES)
10/11/2022 - Umsiedlungsplan - BARRAGE RESERVOIR DE LOM PANGAR - Plan d'Indemnisation et de Reinstallation
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Kamerun: EIB unterstützt Wasserkraft-Projekt Lom Pangar mit 30 Mio EUR

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BARRAGE RESERVOIR DE LOM PANGAR
Datum der Veröffentlichung
3 May 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54858315
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20060488
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Kamerun
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BARRAGE RESERVOIR DE LOM PANGAR - Evaluation environnementale et sociale (EES) - Evaluation des impacts environnementaux et sociaux (EIES)
Datum der Veröffentlichung
10 Nov 2022
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
163311721
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20060488
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Kamerun
Öffentlich zugänglich
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or Link zum projekt
Umsiedlungsplan - BARRAGE RESERVOIR DE LOM PANGAR - Plan d'Indemnisation et de Reinstallation
Datum der Veröffentlichung
10 Nov 2022
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
163308198
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umsiedlungsplan
Projektnummer
20060488
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Kamerun
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BARRAGE RESERVOIR DE LOM PANGAR - Évaluation Environnementale et Sociale (EES) - Plan de Gestion Environnementale et Sociale
Datum der Veröffentlichung
10 Nov 2022
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
163315841
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20060488
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Kamerun
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Lom Pangar Dam
Datenblätter
BARRAGE RESERVOIR DE LOM PANGAR
Weitere Veröffentlichungen
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Zugehörige Pressemitteilungen
Kamerun: EIB unterstützt Wasserkraft-Projekt Lom Pangar mit 30 Mio EUR

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Weitere Veröffentlichungen