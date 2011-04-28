BARRAGE RESERVOIR DE LOM PANGAR

Übersicht
EDC - Electricity Development Corporation
Construction of a 46 metre-high regulating dam on the Sanaga river, a 30MW hydropower plant at the foot of the dam and a 110 km transmission line.
This is one of the main projects planned by the Cameroon government to address the serious power shortage blocking the country's development.
A project of this nature presents major social and environmental challenges, the main aspects of which are as follows: the physical and economic displacement of the people affected by the project; the flooding of around 540 km2 of land, including around 300 km2 of natural forest; the proximity of the dam to the Deng Deng forest, a natural habitat for a large population of primates; submersion of around 25 km of the Chad-Cameroon oil pipeline. The project's social and environmental aspects will have to be addressed in detail to the EIB's full satisfaction before any undertaking can be made.
For the EIB-financed part of the project, EDC is obliged to comply with the EIB's procurement procedures, which reflect the requirements of the corresponding EU directive.
The project will be appraised by the EIB subject to the successful conclusion of the review of the legal framework for the electricity sector.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.