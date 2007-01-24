Sofia Metro project

Übersicht
The project consists of an extension of the metro line (7.2 km long) to the international Airport and the construction of the first sections of the second metro line connecting the Railway station and the city centre (4 km long). In addition the project foresees the improvement of the urban landscape and rehabilitation of boulevards in Sofia.
The project objectives are the development and modernisation of the public transport in Sofia and it will contribute to improving the quality of service to users and maintaining the attractiveness of public transport. In Sofia's local urban environment, which already shows a high level of traffic congestion, this should act as a sustainable alternative against a further shift from public to individual transport and thus improve the quality of the urban environment.
The project will develop underground transport and allow a reduction of energy consumption. It should therefore result in a reduction in greenhouse gases and contribute globally to mitigating against climate change. Overall the project should contribute to the improvement of the urban environment. All schemes benefiting from EIB support must fully comply with the EU environmental directives, in particular with regard to environmental impact assessment procedures. These issues will be reviewed during appraisal.
Contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation with publication of tender notices in the EU Official Journal, as appropriate. These issues will be reviewed during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.