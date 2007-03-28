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CTP INDUSTRIAL AND BUSINESS PARKS

Unterzeichnung(en)

Betrag
462.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Czechia : 462.000.000 €
Dienstleistungen : 92.400.000 €
Industrie : 369.600.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/12/2007 : 92.400.000 €
13/12/2007 : 369.600.000 €
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Tschechische Republik: 462 Mio EUR für Industrie- und Gewerbeparks

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 März 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/12/2007
20060484
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CTP Industrial and Business Parks
CTP Invest Spol s.r.o.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 462 million.
EUR 900 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of developing industry, logistic and business parks in the Czech Republic, excluding Prague, and mainly in Brno, Ostrava and Plzen (and soon Pardubice). CTP will manage these properties as long-term leases to renowned customers active in the Czech market (industries and services).

The project will result in improving the regional economic bases and productivity growth, as well as purchasing power, as incoming local and foreign investors will move in to the (mostly built-to-order) constructions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Current environmental impact legislation in the Czech Republic is based on the EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. The Competent Authority has decided that no formal EIA is required. Full environmental details will be assessed during the appraisal, including possible impacts on protected flora and fauna (Habitats' 92/43/EEC and Birds' 79/409/EEC Directives).

EU Procurement Directives have been transposed into the national legislation and appropriate procedures will be applied for tendering of services, supplies and works.

Kommentar(e)

Real Estate, Renting and Business Activities

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Tschechische Republik: 462 Mio EUR für Industrie- und Gewerbeparks

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen