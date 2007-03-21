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MEDICAL TECHNOLOGY RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
125.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 125.000.000 €
Industrie : 125.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/07/2008 : 30.000.000 €
6/10/2009 : 95.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB-Darlehen über EUR 125 Mio für pharmazeutische Forschung und Forschungsinfrastruktur

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 März 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/07/2008
20060482
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
B. Braun Medical Technology RDI
B. Braun Melsungen AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million.
EUR 350 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of a new central laboratory, a pilot plant for production of active pharmaceutical ingredients and the facilities in which the first commercial production will take place, as well as the related RDI activities.

The project will enable the promoter to undertake all parts of the pharmaceutical development process, from preclinical to clinical development, in-house.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

RDI activities will not materially change current RDI practice and will be carried out within existing facilities, making use of existing laboratories, pilot plants, clinical centres, etc. an EIA therefore is not required by EU Directive 97/11. The pilot plant construction and the expansion of the production facilities fall under annex II of the directive EC/97/11. Whether an EIA has been requested by the competent authorities or not, and environmental studies conducted will be verified during project appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Kommentar(e)

Manufacturing

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Deutschland: EIB-Darlehen über EUR 125 Mio für pharmazeutische Forschung und Forschungsinfrastruktur

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen