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RENFE OPERADORA ROLLING STOCK II

Unterzeichnung(en)

Betrag
530.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 530.000.000 €
Verkehr : 530.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/02/2008 : 190.000.000 €
28/11/2007 : 340.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB-Darlehen an RENFE für die Anschaffung und Modernisierung von rollendem Material

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Mai 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/11/2007
20060472
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Renfe Operadora Rolling Stock II
Renfe Operadora
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Around EUR 500 million.
Around EUR 1 billion.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Acquisition of sub-urban trains and installation of ERMTS systems.

The project will increase quality, interoperability and reliability of trains operating on the Spanish railway network and thereby will promote sustainable transport solutions in line with EU transport policy objectives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with EU environmental directives and national laws shall be ensured.

Procurement procedures applied by the promoter are in compliance with Council Directives applicable to public authorities' procurement, and national legislation.

Kommentar(e)

Rail

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Spanien: EIB-Darlehen an RENFE für die Anschaffung und Modernisierung von rollendem Material

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Spanien: EIB-Darlehen an RENFE für die Anschaffung und Modernisierung von rollendem Material
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen