Istanbul Urban Transport II

Übersicht
The project consists of the construction of a new, 17 km long metro line on the Anatolian side of Istanbul and the extension of another one, 8 km in length, on the European side of the Metropolitan area.
The project will contribute to alleviate the present and future traffic problems.
The project forms part of a public transport development plan for Istanbul. Were to be implemented within the EU the project would fall within the scope of Annex II of Directive 85/337/EEC (as amended) and it is therefore for the competent authority to decide whether a formal Environmental Impact Assessment is required. According to Turkish legislation on the environment, a full EIA is not required for this type of project. However, a so-called pre-environmental impact study identifying the main impacts and defining the mitigating measures has to be carried out (to be checked during appraisal).
The Metropolitan Municipality of Istanbul (the awarding authority) follows standard international open tendering procedures in compliance with the Bank's guidelines for procurement.The promoter has informed the Bank that it is their intention to proceed in the similar way for the procurement of contracts related to the construction of the new line. Under these circumstances, the procurement procedures followed by the promoter are suitable for the project and acceptable for the Bank.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.