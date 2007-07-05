Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

ISTANBUL URBAN TRANSPORT II

Unterzeichnung(en)

Betrag
700.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Türkei : 700.000.000 €
Verkehr : 700.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/04/2008 : 700.000.000 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Turkei: EIB-Darlehen für die U-Bahn von Istanbul

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Juli 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/04/2008
20060462
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Istanbul Urban Transport II
Metropolitan Municipality of Istanbul
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Approximately EUR 500 million to 700 million.
Up to EUR 1550 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the construction of a new, 17 km long metro line on the Anatolian side of Istanbul and the extension of another one, 8 km in length, on the European side of the Metropolitan area.

The project will contribute to alleviate the present and future traffic problems.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project forms part of a public transport development plan for Istanbul. Were to be implemented within the EU the project would fall within the scope of Annex II of Directive 85/337/EEC (as amended) and it is therefore for the competent authority to decide whether a formal Environmental Impact Assessment is required. According to Turkish legislation on the environment, a full EIA is not required for this type of project. However, a so-called pre-environmental impact study identifying the main impacts and defining the mitigating measures has to be carried out (to be checked during appraisal).

The Metropolitan Municipality of Istanbul (the awarding authority) follows standard international open tendering procedures in compliance with the Bank's guidelines for procurement.The promoter has informed the Bank that it is their intention to proceed in the similar way for the procurement of contracts related to the construction of the new line. Under these circumstances, the procurement procedures followed by the promoter are suitable for the project and acceptable for the Bank.

Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Turkei: EIB-Darlehen für die U-Bahn von Istanbul

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Turkei: EIB-Darlehen für die U-Bahn von Istanbul
Andere Links

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen