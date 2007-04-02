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FACILITE HAUTE QUALITE ENERGIE ENVIRO

Unterzeichnung(en)

Betrag
350.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 350.000.000 €
Stadtentwicklung : 350.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/10/2007 : 175.000.000 €
16/04/2009 : 175.000.000 €
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Frankreich: 350 Mio EUR für umweltfreundliche Gebäude

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 April 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/10/2007
20060453
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
High Energy & Environmental Quality Facility

Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance

Final beneficiary: Local authorities, associations formed by these and their concessionholders, as well as public agencies.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million.
EUR 500 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of the construction and refurbishment of public buildings to meet higher energy and environmental standards than at present.

The project concerns the financing of projects enabling new and existing public buildings to comply with energy standards higher than those set out in Directive 202/91/EC on the "Energy Performance of Buildings" and its amendments. Furthermore, in addition to energy savings, certain allocations will support the sustainable use of natural resources and effective waste management (High Environmental Quality).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with EU directives and national legislation on environmental protection is required.

Compliance with EU directives and national legislation on procurement is required.

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Frankreich: 350 Mio EUR für umweltfreundliche Gebäude

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Frankreich: 350 Mio EUR für umweltfreundliche Gebäude
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen