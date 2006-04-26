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COMMERZBANK - ENVIRONMENT GL I

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 100.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/09/2007 : 20.000.000 €
18/04/2007 : 25.000.000 €
24/09/2007 : 25.000.000 €
9/03/2007 : 30.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Januar 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/03/2007
20060426
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Commerzbank Environment Global Loan I
Commerzbank AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 100 million.
EUR 200 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Global Loan focusing on small-scale eligible projects including PPP investments in the environmental sector in Germany without excluding potential operations in other EU countries.

The proposed global loan intends to lower the funding cost for small-scale investment projects through the co-operation with Commerzbank AG. Commerzbank has confirmed its interest to support the final beneficiaries in the environmental sector and is in the process of identifying a multitude of eligible investment projects of common interest. The operation will therefore promote EU objectives for such projects, which cannot be reached by EIB otherwise.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All sub-projects financed under the proposed loan will be required to comply with the relevant national legal framework, to be acceptable in environmental terms to EIB and in line with EU environmental policy.

Investments financed under the global loan will comply with EU procurement procedures.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen