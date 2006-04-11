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BULGARIA EU FUNDS COFINANCING 2007-13

Unterzeichnung(en)

Betrag
700.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Bulgarien : 700.000.000 €
Müllbeseitigung : 28.000.000 €
Wasser, Abwasser : 322.000.000 €
Verkehr : 350.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/12/2007 : 28.000.000 €
14/12/2007 : 322.000.000 €
14/12/2007 : 350.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Juli 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/12/2007
20060411
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Bulgaria EU Funds co-financing 2007-13 projects
The Republic of Bulgaria, through the Ministry of Finance (Borrower and Payment authority for the EU programmes), and other Ministries involved as Management Authorities in the National Strategic Reference Framework (NSRF) 2007-13, as well as in measures included in European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) programme.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
The EIB loan is expected to cover up to 20% of the eligible cost.
The cost eligible to the Bank’s project will be determined during appraisal as a part of the NSRF and Rural Development programmes. It is expected to amount to about EUR 3.5 billion,.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will support a number of investment schemes eligible to the Structural Funds and Cohesion Fund grants in the programming period 2007-13. These will be included in the relevant Operational Programmes in the areas of industry, services, transport, environment, local basic infrastructure, research and development, information society, measures of rural development and others.

The project aims at both facilitating and accelerating the implementation of investment schemes responding to EU policy priorities for the further development of the economy and its faster integration into the Union’s. Through the support of its technical services, as well as that from Jaspers, Jeremie and Jessica, the EIB group will also give a contribution to the overall programme implementation of the Bulgarian NSRF and Rural Development.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

These will be verified according to current environmental impact legislation in the Republic of Bulgaria in line with relevant EU legislation (namely Directive 85/337/EEC as amended by Directive 97/11/EC and 2003/35/EC).

EU Directives for procurement have been transposed into national Bulgarian legislation. Tenders will be organized in compliance with EU requirements, which is also a precondition for EU grant support. Tender notices will be published, as appropriate, in the EU Official Journal. Application of EU procedures by the Bulgarian authorities for the tender of services, supplies and civil works will be reviewed by the Bank’s services during appraisal.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Environmental and Social Completion Sheet - SEPTEMVRI - PLOVDIV RAIL (FL20060411)
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88809128
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20060411
Sektor(en)
Verkehr
Wasser, Abwasser
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Bulgarien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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