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CENTERTEL GSM-UMTS ENHANCEMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
400.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 400.000.000 €
Telekommunikation : 400.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/05/2007 : 400.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 Juni 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/05/2007
20060400
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GSM-UMTS Network Enhancement

Private company operating in the telecomunication sector.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 400 million.
Estimated at EUR 824.5 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project covers a 3-year investment programme relating to increase of UMTS network coverage and GSM network capacity.

The investments aim at improving the network quality and capacity as well as allowing for advanced mobile data services in Poland.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project does not fall under Annex I or II of EIA directive 85/337/EEC, amended by directives 97/11/EC and 2003/35/EC. Mobile networks based on GSM/UMTS technology have limited environmental effects.

According to the new utility directive 2004/17/EC, the Telecom sector is exempted from public procurement procedures. Therefore the purchases of the private promoter operating in the telecommunication sector are no longer regulated.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen