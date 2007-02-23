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STEG GAZ II

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Tunesien : 60.000.000 €
Energie : 60.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/04/2008 : 60.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Zwei Darlehen im Rahmen der FEMIP zur Förderung von KMU und zum Ausbau des Erdgasnetzes in Tunesien

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 Februar 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/04/2008
20060399
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
STEG GAZ II
Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz (STEG)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 60 million.
Approximately EUR 133 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed investment principally concerns STEG's 2007-2011 natural gas development programme in Tunisia, which has two components: public distribution to connect 340 000 new residential customers and expansion of the transmission network.

The project comes under Tunisia's Eleventh National Plan (2007-2011) and forms part of the Tunisian Government's priority programme aimed at significantly increasing gas penetration in the industrial and residential sectors in order to reduce imports of petroleum products (LPG, heavy fuel oil and diesel oil) and protect the environment. Measures to encourage people to be connected to the gas network have been introduced with the aim of connecting 500 000 homes by 2009.

By contributing to the development of the energy supply in Tunisia, particularly in the private sector, the project is in line with the objectives of the Bank's FEMIP Facility.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

An evaluation of the project's environmental impact is required by Tunisian law (Decree 91-362), largely inspired by European Directive 97/11/EEC). Environmental impact assessments, mitigating measures and their approval by the National Environment Agency (ANPE) are to be submitted to the Bank.

The various components of the project will be put out to international tender and will be published in the OJEU.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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