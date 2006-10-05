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NOVA LJUBLJANSKA BANKA GL II

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Slowenien : 50.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/11/2006 : 50.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Slowenien: EIB stellt für Investitionen von KMU und Kommunen 50 Mio EUR bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Oktober 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/11/2006
20060397
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Nova Ljubljanska banka Global Loan II
Nova Ljubljanska banka d.d.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million.
Not Applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Credit line for financing of small and medium size projects in the fields of infrastructure improvements, energy efficiency, environment, transport, services and tourism.

The financial intermediary will pass on the medium/long term tenor of the EIB global loan and the funding advantage to SMEs, municipalities and other private and public promoters undertaking eligible projects.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The borrower will be requested to ensure compliance of sub-projects with EU environmental directives and national environmental standards.

The borrower will be requested to ensure compliance of sub-projects with EU directives, in particular for the award of public sector contracts.

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Slowenien: EIB stellt für Investitionen von KMU und Kommunen 50 Mio EUR bereit

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen