POWERTRAIN R&D (SFF- RSFF)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Fundamental research, industrial research and experimental development aiming at improving the promoter's and its research partners' capacity in developing technology for sustainable road transport. As such the project could qualify for the new RSFF scheme.
The project aims at enhancing the knowledge of the promoter and its research partners within the area of sustainable surface transport. The RTD&D projects fall within the FP7 themes and consist of research in the fields of hydrogen fuel cell technology, nanocomposites, engine technology etc. The project is in line with the Bank's "i2i" objective by furthering private sector investments in R&D and demonstration, as well as by financing projects and initiatives within the EU's framework programmes' thematic areas.
The project consists of RTD&D work that will be performed in the promoter's existing facilities in an industrial site and an EIA is therefore not required. Any actual/possible significant impacts on protected flora and fauna (Habitats' and Birds' Directives) will be verified during project appraisal.
The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.
Automotive Engineering.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.