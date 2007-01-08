SAGUNTO LNG PLANT-II-TEN

Übersicht
First expansion phase of the Sagunto LNG Plant that will increase the LNG import capacity through the addition of one LNG storage tank and one open-rack seawater vaporiser.
The proposed expansion is included as a priority project in the March 2006 revision of the Spanish Energy plan 2002-2011. The Sagunto expansion was initially scheduled for 2012, but has been recently rescheduled for 2008 to enhance the security of supply of the Valencia region in the absence of sufficient back-up pipeline capacity.
The project falls under Annex II of Directive 97/11/EC, as amended by 2003/35/EC. The proposed expansion was already foreseen at the time of the initial construction of the Sagunto LNG terminal and was included in the original EIA carried out at that time that received approval from the Ministry of Environment in November 2002. The EIA process has been reviewed and found to be fully acceptable.
The promoter is a private company that receives, stores and re-gasifies LNG and supplies natural gas to the Spanish gas transmission system. It has no special or exclusive rights, which restrict the ability of other potential participants in the market for the provision of LNG services to enter and compete in that market, and is therefore not a contracting entity in the sense of Article 2 of the new Utilities Directive 2004/17/EC.
Gas transportation.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.