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EDA POWER VII

Unterzeichnung(en)

Betrag
73.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 73.000.000 €
Energie : 73.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/12/2009 : 27.000.000 €
22/11/2007 : 46.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 März 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/11/2007
20060388
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EDA Power VII
Electricidade dos Açores - EDA S.A.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to 50% of total project cost.
Estimated at EUR 140 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Design and implementation of additional electricity generation, transmission and distribution capacity. The investments will be located in all nine of the islands making up the Archipelago of the Azores.

To meet the expected increase in electricity demand through appropriate increases in plant capacity and strengthening of transmission and distribution networks.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

By virtue of their technical characteristics, the project sub-schemes fall under Annex II of Directive 85/337/EC amended by 97/11/EC and 2003/35/EC. Thus, they would be subject to an EIA based on a case-by-case decision or defined criteria set by the competent authorities. The project is expected to have a positive effect on the environment through the use of new, more efficient generation units replacing older ones. Details will be analysed during appraisal.

Procurement procedures are in compliance with relevant EU directives and national and regional legislation.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen