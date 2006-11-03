Slovenia Telekom Broadband

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Cigaletova 15
1000 Ljubljana
The project aims to modernise the existing physical network, the backbone transmission systems, the Operational Support Systems, and the roll out of DSL technology to allow for the provision of advanced broadband services.
The project will provide the country with state of the art broadband telecommunications infrastructure and providing opportunities for the development of innovative services.
The project does not fall under Annex I of Directive 85/337/EC as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC, although it cannot be ruled out that a few investments could be subject to screening in accordance with Annexes II and III. As the proposed investments have only minimal and temporary environmental effects, environmental impact assessments are not likely to be required by the competent authority.
Telecommunication services are not covered by the Utility Directive EU 2004/17/EC on procurement. Directive EU 2004/18/EC on procurement of public contracting entities also excludes Telecommunication services. The Promoter is therefore not covered by the EU Directives on procurement. All procurement procedures and their appropriateness for this project will be verified during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.