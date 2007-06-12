Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

AUTOBAHN A-5 PPP TEN

Unterzeichnung(en)

Betrag
225.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 225.000.000 €
Verkehr : 225.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/03/2009 : 25.000.000 €
30/03/2009 : 41.782.141,92 €
30/03/2009 : 48.340.351,54 €
30/03/2009 : 109.877.506,54 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Juni 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/03/2009
20060364
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Autobahn A-5 PPP TEN
Bundesrepublik Deutschland represented by the Land Baden-Württemberg
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
up to 50% of the investment costs.
will be determined during the tender process.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Widening of an existing motorway between Baden-Baden and Offenburg to six lanes.

The enlargement of the motorway will deliver a high quality route that would offer an improved service and enhanced safety for users and be capable of accommodating significant traffic volumes.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Planfeststellungsbeschlüsse, the main statutory planning approval in Germany, were granted by the responsible authorities of the Land Baden-Württemberg between December 1999 and September 2005. This approval includes the outcome of the EIA process and the public consultation. The conditions of the EIA will be reviewed during the appraisal.

The tender was published in the EUOJ on 7th December 2005. The concession will include design, construction, financing, maintenance and operation.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen