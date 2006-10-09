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MOROCCAN INFRASTRUCTURE FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
10.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Marokko : 10.000.000 €
Dienstleistungen : 10.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/12/2006 : 10.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Ausbau der Zusammenarbeit der FEMIP mit dem marokkanischen Finanzsektor bei der Finanzierung von Infrastrukturvorhaben über den Moroccan Infrastructure Fund

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 Oktober 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/12/2006
20060344
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Moroccan Infrastructure Fund
Attijari Invest, the private equity subsidiary of Attijariwafa bank, Morocco’s largest bank, and EMP Africa, which has Emerging Capital Partners as General Partner and EMP Global, the world’s largest private equity firm investing in ermerging markets with seven funds holding around USD 5.7billion, as Limited Partner.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to the lower of: EUR 10 million, or 25% of fund size.
MAD 1 billion (EUR 91 million) target fund size.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Participation in the setting up of a private equity fund focused on infrastructure investments, either in new projects or in the improvement/extension of existing projects or companies.

The project will improve major areas of infrastructure in Morocco. Infrastructure development is seen as a key factor for the overall improvement of the competitiveness of Morocco’s economy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The fund will only invest in companies that comply with the environmental standards required by the EIB.

Not applicable.

Kommentar(e)

Infrastructure projects and companies in Morocco in areas such as energy, water, waste management, airports, ports and logistics.

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Ausbau der Zusammenarbeit der FEMIP mit dem marokkanischen Finanzsektor bei der Finanzierung von Infrastrukturvorhaben über den Moroccan Infrastructure Fund

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Ausbau der Zusammenarbeit der FEMIP mit dem marokkanischen Finanzsektor bei der Finanzierung von Infrastrukturvorhaben über den Moroccan Infrastructure Fund
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen