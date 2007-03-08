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GREEN ALLIANCE RENEWABLE FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
15.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 15.000.000 €
Energie : 15.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/07/2007 : 15.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 März 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/07/2007
20060342
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Green Alliance Renewable Energy Fund
Green Alliance F.C.R., an energy infrastructure investment fund focused on the provision of equity and subordinated debt for the financing of renewable energy projects in Spain promoted under the Spanish Renewable Energy Plan 2005-2010. The Fund will be managed by Green Alliance SGECR, SA, an independent fund management team.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 25 million.
Up to EUR 120 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The fund will make investments in Special purpose companies, established to undertake renewable energy projects particularly in the wind, solar, biomass and bio-diesel sectors.

The fund will invest in projects that generate environmental benefits by producing energy from renewable sources. Projects will thus support national and European targets for renewable energy generation and abatement of CO2 emissions. The fund will produce a commercial return to investors.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Investee companies to meet the Bank’s environmental standards. Compliance to be monitored by the fund manager.

Investee companies to meet the Bank’s procurement standards. Compliance to be monitored by the fund manager.

Kommentar(e)

Renewable Energy.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen