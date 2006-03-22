LEVAN - VLORE ROAD

Übersicht
The project concerns the construction of a new 2 x 2 lane expressway between Levan and Vlorë with a total length of 24 km. The road is part of the North-South Road Corridor of Albania and Trans European Corridor VIII, with the Port of Vlorë being one of the entry points of the Corridor VIII.
The purpose of the Levan - Vlorë Road Project is to improve capacity, traffic safety and travel times on this major north-south road axis. The project is important for the economic development of the coastal zone and will contribute to EU priority objectives under Article 267 (c).
The Bank's services will take particular care to ensure that proper attention is given to all environmental concerns and appropriate mitigation measures are implemented, in line with the Bank's relevant guidelines, including issues relating to nature conservation areas.
Procurement procedures will be in line with the EIB guidelines and EBRD requirements, that is to say international competitive tendering with pre-qualification. The Bank will monitor the continued procurement process closely.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.