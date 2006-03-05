Don Gnocchi Healthcare & Research

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project refers to the promoter's 2006-2011 investment plan, comprising the construction of two long-term care and research-training facilities and the restructuring and refurbishment of 31 existing buildings already operated by the Foundation.
Financing of the investment programme in new healthcare and research facilities of the Foundation.
Council Directive 97/11/EEC on Environmental Impact Assessment (EIA), as amended by 2003/35, does not specifically mention healthcare centres and clinics, but these could in some circumstances be seen as urban development projects (thus falling under Annex II of the Directive). The basis for requesting an EIA by the competent authorities will be verified during project appraisal.
Being a private entity, the Promoter is not obliged to follow public procurement procedures, unless it receives public money (structural funds, regional funds, etc.) to co-finance the works. Such cases will be verified during appraisal.
Research & Development.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.