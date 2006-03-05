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DON GNOCCHI HEALTHCARE & RESEARCH

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 150.000.000 €
Gesundheit : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/06/2007 : 30.000.000 €
25/06/2010 : 120.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 Mai 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/06/2007
20060305
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Don Gnocchi Healthcare & Research
"Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus" (hereafter the "Foundation") is a not-for-profit organisation, created in 1945 to provide care, rehabilitation and social integration to WWII orphans and severely injured children. The Foundation manages today a network of 31 facilities of care and rehabilitation throughout Italy and is at the forefront of clinical research in the field of rehabilitation. All centres are accredited by the Italian National Healthcare System (SSN) and two of them are also recognised as Institutions of Hospitalisation and Scientific Care (IRCCS).
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million.
EUR 300 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project refers to the promoter's 2006-2011 investment plan, comprising the construction of two long-term care and research-training facilities and the restructuring and refurbishment of 31 existing buildings already operated by the Foundation.

Financing of the investment programme in new healthcare and research facilities of the Foundation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Council Directive 97/11/EEC on Environmental Impact Assessment (EIA), as amended by 2003/35, does not specifically mention healthcare centres and clinics, but these could in some circumstances be seen as urban development projects (thus falling under Annex II of the Directive). The basis for requesting an EIA by the competent authorities will be verified during project appraisal.

Being a private entity, the Promoter is not obliged to follow public procurement procedures, unless it receives public money (structural funds, regional funds, etc.) to co-finance the works. Such cases will be verified during appraisal.

Kommentar(e)

Research & Development.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen