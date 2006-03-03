Power Plant Karlsruhe

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Financing of modernisation of one of the promoter’s power plants in Germany by means of building a new power unit.
Replacement of existing capacity, involving substantial gains in efficiency and emissions reduction.
The project falls due to its technical characteristics under Annex I of the EIA-Directive 85/337/EC amended by 97/11/EC and 2003/35/EC requiring thus a full environmental impact assessment. The new units will be designed to meet emission limits according to national and European legislation (13. BImSchV; Large Combustion Plant Directive; LCPD 2001/80/EC). As at this stage potential environmental impacts of the projects are not yet identified in-depth, it is intended that satisfactory completion of the EIA procedures will be confirmed prior to submitting the project to the Bank’s Board of Directors. This will include written confirmation from the competent authorities concerning potential effect on nature conservation sites (Natura 2000, Birds and Habitat Directive).
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been or will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Utilities Directive 17/2004/EU) with parallel publication of tender notices in the Official Journal of the EU as and where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.