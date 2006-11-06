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ACCORD CADRE DE GARANTIE AFRIQUE CENTR

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/07/2007 : 50.000.000 €
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Die EIB stellt aus Mitteln der Investitionsfazilität bis zu 50 Mio EUR bereit, um Bankdarlehen in der CEMAC zu garantieren

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 November 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/07/2007
20060256
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Framework guarantee agreement (Central Africa)
  • BGFIBANK SA, Libreville, Gabon
    Mr Bernard PEDEPRAT, Deputy Managing Director
  • BICIG SA, Libreville, Gabon
    Mr Jean-Michel PAPIN, Director of Corporate Customers Network
  • Union Gabonaise de Banque SA, Libreville, Gabon
    Mr François HOFFMANN, Managing Director
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million.
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Partial guarantee for loans granted by the financial intermediaries to private or public commercial enterprises.

The proposed operation will enable the financial intermediaries to finance the major projects to be implemented in the coming years in various Central African countries with their own resources while complying with the prudential ratios of the Central African Banking Commission (especially concerning risk coverage and risk sharing). It will thus contribute to developing the region's financial sector and private sector.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The EIB will assist the financial intermediaries in the area of environmental impact assessment in order to ensure that projects supported comply with the EIB’s standards.

The financial intermediaries will undertake to ensure that the EIB’s competitive tendering criteria are observed.

Kommentar(e)

The EIB will provide the financial intermediaries with surety for loans or guarantees granted to private or public commercial enterprises undertaking long and medium-term projects in the industrial, productive infrastructure and services sectors.

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Die EIB stellt aus Mitteln der Investitionsfazilität bis zu 50 Mio EUR bereit, um Bankdarlehen in der CEMAC zu garantieren

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen