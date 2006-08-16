ACCELERATED FLOOD PREVENTION 2006

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project consists of investment schemes for flood protection undertaken as part of the National Flood Prevention Strategy. The proposed scope includes investments in all major Czech river basins, as well as the rehabilitation, de-sludging and upgrading of existing pond systems, to better utilise them for retention of flood waves. Schemes will cover the whole country. Their implementation was accelerated further to the 2006 floods.
The project aims at implementing the National Flood Prevention Strategy, adopted by the Government in 2000, with the purpose of increasing the level of flood protection in the main urban areas of the country. The aim is achieving the targeted levels of protection and avoiding the effects of the recurrent, widespread floods that hit the country during the last ten years, the most severe of which were recorded in 1997 and 2002.
All schemes will be screened according to the requirements of applicable Directives, including 97/11/EC, amending 85/337/EEC, and the Natura 2000 and Habitats directives. The Bank will ensure that all schemes to be supported by the loan comply with the relevant EU environmental legislation.
Contracts will be tendered in accordance with applicable thresholds and procedures of national legislation and EU public procurement legislation, including publication on the OJEU if required (2004/18/EC and 2004/17/EC).
Social Security.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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Beschwerdeverfahren
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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.