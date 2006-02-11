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VALENCIA ROLLING STOCK

Unterzeichnung(en)

Betrag
175.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 175.000.000 €
Verkehr : 175.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/12/2008 : 50.000.000 €
23/12/2008 : 125.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Europäische Investitionsbank stellt 1,275 Mrd EUR für Projekte im Raum Valencia bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 September 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/12/2008
20060211
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Valencia Rolling Stock
Comunidad Valenciana
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Around EUR 175 million.
Around EUR 350 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Acquisition of metro/tram units, part of the rolling stock enlargement and renewal programme in the Valencia region.

The principal aim of the project is to replace old and obsolete vehicles and the related network assets, partially renewing and partially increasing the current rolling stock park to be used on existing lines and on renewed lines.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with EU environmental directives and national laws shall be ensured. The replacement of the old metro trains, more than 25 years old and therefore at the end of their economic life, will permit to assure to the passengers more comfortable trips, with a lower environmental impact and lower operating and maintenance costs.

The promoter is subject to, and follows, EU Directives.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen