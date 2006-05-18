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KOZANI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 20.000.000 €
Stadtentwicklung : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/06/2007 : 20.000.000 €
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Mit 20 Mio EUR für die Stadt Kozani vergibt die EIB erstmals ein Darlehen an eine Gemeinde in Griechenland

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Mai 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/06/2007
20060198
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Kozani Municipal Infrastructure
Municipality of Kozani
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Of the order of EUR 20 million
Not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The loan will be used for financing investments covering a variety of sub-projects in municipal infrastructure, including water supply, sewerage treatment, district heating and the eligible schemes within the Kozani alternate urban planning zone.

The schemes reflect prevailing priorities in the municipality's investment programme designed to modernise and extend urban infrastructure and improve the quality of life of its residents. The investments will improve the competitiveness of Kozani as a major regional centre within Greece and the Balkans bringing, as a result, further economic benefits in the future.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project should have an overall positive environmental impact. Compliance with all applicable national and EU environmental legislation will be verified during appraisal.

EU directives are applicable.

Kommentar(e)

Public administration

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Mit 20 Mio EUR für die Stadt Kozani vergibt die EIB erstmals ein Darlehen an eine Gemeinde in Griechenland

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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