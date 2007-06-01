WARTSILA RDI

Given the characteristics of the Project, it can be expected that the competent authority has decided on the basis of Annex III of the relevant Directive that no EIA is necessary.

The Project seeks not only to develop engines with the lowest possible fuel consumption which comply with existing emissions legislation, but also to anticipate upcoming legislation. A second focus of the Project is to enhance the engines for operation with non-fossil, renewable fuels. The Project will therefore bring substantial environmental benefits in terms of reduced consumption of fossil fuels and also reduced engine emissions.