WARTSILA RDI

Übersicht
Wärtsilä Corporation, Helsinki
Part-financing the Promoter’s RDI investment programme over the 2007-2009 period.
The Project is aimed at increasing energy efficiency and reducing emissions of large internal combustion engines running on fossil and biodiesel fuel and gas used for electrical energy production and marine applications.
Given the characteristics of the Project, it can be expected that the competent authority has decided on the basis of Annex III of the relevant Directive that no EIA is necessary.The Project seeks not only to develop engines with the lowest possible fuel consumption which comply with existing emissions legislation, but also to anticipate upcoming legislation. A second focus of the Project is to enhance the engines for operation with non-fossil, renewable fuels. The Project will therefore bring substantial environmental benefits in terms of reduced consumption of fossil fuels and also reduced engine emissions.
The Promoter is a private company, operating in the manufacturing sector; as such it is not covered by EU Directives on procurement.
Manufacturing.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
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