Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

EL ATF AND SIDI KRIR POWER PLANTS

Unterzeichnung(en)

Betrag
260.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ägypten : 260.000.000 €
Energie : 260.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2006 : 130.000.000 €
6/12/2007 : 130.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Sidi Krir - EN
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - El Atf - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB verstärkt Unterstützung des ägyptischen Energiesektors

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 August 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2006
20060190
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
El Atf and Sidi Krir Power Plants
Egyptian Electricity Holding Company (EEHC), Cairo
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 250 million.
EUR 583 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises the construction of two 750 MW gas-fired combined cycle power plants.

The objective is to meet growing electricity demand at a competitive cost, using modern combined-cycle technology. The project will contribute to the expansion of basic energy infrastructure needed for the economic development of Egypt.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will request that the Promoter carries out EIAs with appropriate public consultation, which will be reviewed by the Bank.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in compliance with the Bank’s Guide to Procurement.

Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Sidi Krir - EN
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - El Atf - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB verstärkt Unterstützung des ägyptischen Energiesektors

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB verstärkt Unterstützung des ägyptischen Energiesektors
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Sidi Krir - EN
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - El Atf - EN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen