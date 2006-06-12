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GRUPPO INTESA SME LEASING PG V

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 300.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/11/2006 : 300.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Juni 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/11/2006
20060181
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Gruppo Intesa SME Leasing Global Loan V

Banca Intesa SpA
Financial Institutions-Corporate Division
Piazza Scala, 6
I-20121 Milano
Contact name: dott. Gianluca Corrias
Tel. : +39 02 87942307

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 300 million.
Not Applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Global loan operation for lease-financing schemes in favour of SMEs throughout Italy, with a particular focus on smaller SMEs, family businesses and individual entrepreneurs.

To mainly sustain projects, aiming to reinforce the productivity and competitiveness of SMEs throughout the country, including regional development areas.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Projects will have to be compliant with domestic and applicable EU legislation; in particular, contractual/ancillary documentation will respect the Bank’s relevant governance rules in the environmental field.

Projects will have to be compliant with domestic and applicable EU legislation; in particular, contractual/ancillary documentation will respect the Bank’s relevant procurement rules.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen